"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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حّرصت ممرضات الدور السادس بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، على توفير وجبة إفطار خفيف عبارة عن "كيك ومشروب ساخن" كنوع من التغيير للمرضى المعزولين بالقسم.

وقالت صفاء سلامة، رئيس تمريض القسم، أنها أتفقت مع زوبة شعبان، مدير تمريض المستشفى، وزميلاتها بالقسم "نجاة ابوزيد ورجاء قرني وصفاء حنفي" على محاولة التخفيف على المرضى بإعداد هذه الوجبة الخفيفة على نفقتهن، وتقديمها لجميع المرضى ممن تسمح حالتهم بتناولها، بهدف دعمهم معنويًا.

ونشرت ممرضة المستشفى صور الدعم المعنوي للمرضى، على الأكونت الشخصي لها بـ"فيس بوك" وبتواصلنا معها أكدت أن الدعم النفسي والترفيه والتسلية من العوامل المهمة التي تحرص عليها خلال فترة عزل مصابي كورونا بالمستشفى، لافتةً إلى أنه الدعم المعنوي يقوي من المناعة ويساعد المرضى على مقاومة الفيروس.

يُذكر أن مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، بدأت من الأحد الماضي، تنفيذ قرار تحويلها إلى مستشفى لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وذلك بإشراف الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير المستشفى، وبرعاية الدكتور حسن سليمان، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف
"كيك ومشروب ساخن".. فطار مصابي كورونا بعزل التأمين الصحي ببني سويف

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