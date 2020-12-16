باتشيكو يستعيد خدمات نجمي الزمالك قبل موقعة بيراميدز













تلقى البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، خبراً ساراً اليوم، قبل المباراة المرتقبة لفريقه غداً ضد بيراميدز.





ويحل الزمالك ضيفاً على ملعب الدفاع الجوي، مساء الخميس 17 ديسمبر، لملاقاة بيراميدز، في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.





واستعاد باتشيكو خدمات الثنائي، يوسف أوباما ومحمد أوناجم، بعد تعافيهما من الإصابة.





وعاد أوباما من الإصابة بفيروس كورونا، الذي ابعده عن لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





كما عاد المغربي أوناجم للفريق، عقب تعافيه من الإصابة، وبات جاهزاً للمشاركة، وفقاً لوجهة نظر باتشيكو.





وتؤكد مصادر مطلعة، أن باتشيكو سيشرك المدافع الدولي محمود حمدي الونش أساسياً في اللقاء، بعد اكتمال جاهزيته.







