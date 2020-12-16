شفط المياه وتعليق الدراسة.. كيف تعاملت المحافظات مع الأمطار؟

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شهدت محافظات عدة، موجة من التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار، على مدى اليومين الماضيين، وهو ما دعا عدد من المحافظين إلى تعليق الدراسة، لحين تحسن الأحوال الجوية.



ودفعت الأجهزة التنفيذية فى تلك المحافظات بمعدات لشفط مياه الأمطار، ومنع تكون البرك، التي تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، فضلا عن إعاقة حركة المواطنين، لا سيما مع سقوط الأمطار، اليوم الاربعاء، على بعض المحافظات.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الزراء، الذي شدد على أهمية استعداد جميع الأجهزة المعنية، والمحافظات، للتعامل مع حالة الطقس السيئ وتداعيات سقوط الأمطار.



بدورها، تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لمواجهة من موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.



وتلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة حالة الطقس في عدد من المحافظات، ومنها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، ومطروح، ودمياط، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار حالة الجو.



الإسكندرية:



وأشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى انتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من رفع تراكمات مياه الأمطار، وعودة الدراسة في مدارس المحافظة، كما تم فتح ميناء الإسكندرية والدخيلة.



وطالب وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة، تحسبا لموجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.



القاهرة:



كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفية على أنحاء متفرقة، ولم تؤد الى تراكمات للمياه بصورة كبيرة، والحالة العامة مستقرة بالمحافظة، مع انخفاض درجات الحرارة، واستمرار رفع درجة الاستعداد مع تعطيل الدراسة بقرار من المحافظ.



كفر الشيخ:



وشهدت محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، والحالة العامة مستقرة، وتم فتح ميناء البرلس، والتنسيق بين معدات الأحياء والمراكز ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار التي تراكمت في الشوارع الرئيسية، وجار العمل على رفع التراكمات داخل القرى.



الدقهلية:



تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أشار أيضا إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز ومدن محافظة الدقهلية، مما أدى الى تراكمات للمياه بمناطق متفرقة، وتم التنسيق بين معدات الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف وجارٍ الانتهاء من رفع تراكمات المياه.



البحيرة:



وشهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والجهات المعنية لرفع تراكمات مياه الأمطار، وتم تعطيل الدراسة في مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار بقرار من المحافظ بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار التي تشهدها بعض المناطق.



ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظة وخصوصا المدن الساحلية.



دمياط:



كما شهدت محافظة دمياط سقوط أمطار غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة، مما تسبب في بعض التراكمات بمناطق عدة، وتم رفع حالة الطوارئ والدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف المناطق لتيسير الحركة المرورية والمشاة، وتجرى أعمال شفط تجمعات المياه بجميع المناطق بالتنسيق والتعاون بين معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.



مطروح:



كما شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة على مدن النجيلة والحمام ومطروح، مما تسبب في تراكم للمياه ببعض الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية، وتم التنسيق بين معدات الأحياء والمدن وشركة مياه الشرب للانتهاء من رفع تراكمات المياه.



تعليق الدراسة:



وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في محافظات الجيزة، ودمياط، ومطروح، بقرارات من المحافظين، بسبب حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها تلك المحافظات.



رفع درجة الاستعداد بالمحافظات:



تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أشار أيضا إلى جهود محافظة الجيزة في رفع تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها عدد من قطاعات المحافظة اليوم.



ووجه وزير التنمية المحلية جميع المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما طالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاه والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفى مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.



كما وجه شعراوي غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء.