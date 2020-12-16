بشكل مخيف.. ريهام سعيد تروج لمسلسل "وادي الجن"

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شارك الإعلامية ريهام سعيد صورة لها من مسلسل "وادي الجن" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "سعيد" بشكل مرعب وكتبت تعليقا قائله: "قريبا مسلسل وادى_الجن قريبا".



مسلسل "وادي الجن" خالد كمال وبشرى،وعبد الرحمن اليماني ومحسن منصور،و فراس سعيد، وشمم الحسن،و سنتيا خليفة.



يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد آثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير".