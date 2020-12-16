جميلة عوض تتعاقد على بطولة فيلم "المحكمة"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعاقدت الفنانة جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يتم التحضير له حاليا، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة محمود عبد المغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.

يذكر أن أخر أعمال جميلة عوض السينمائية هو فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.

أما دراميا فقد قدمت مؤخرا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة في الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

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