غيابات بالجملة عن أتلتيكو مدريد ضد كارداسار

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:13 م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
الفجر الرياضي
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يتصدر لويس سواريز وجواو فيليكس خورخي كوكي نجم أتلتيكو مدريد قائمة الغيابات عن مباراة فريقهم مساء اليوم الأربعاء، أمام كارداسار ضمن الدور الأول لكأس ملك إسبانيا.

ولن يسافر يانيك كاراسكو، ولاعب الوسط ماركوس يورينتي، والظهير الإنجليزي كيران تريبير، والحارس السلوفيني يان أوبلاك لمواجهة كارداسار

وبسبب الإصابة، لن يسافر أيضا المهاجم دييجو كوستا، ولاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا، والمدافع الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز، وكذلك المدافع المونتينيجري ستيفان سافيتش.

وستشمل القائمة العديد من لاعبي الفريق الرديف، مثل حارس المرمى ميجيل سان رومان، والمدافعين ألفارو جارسيا، وريكارد سانشيز، ولاعبي خط الوسط جوزيب كالافيرا، وخوان مانويل سانابريا، والمهاجم سيرخيو كامييو.

وتضم قائمة الفريق المكونة من 19 لاعبا، حراس المرمى إيفو جبريك وميجيل سان رومان، والمدافعين مانو سانشيز ورينان لودي وفيليبي مونتيرو وماريو إيرموسو وسيم فرساليكو وألفارو جارسيا وريكارد سانشيز.

وتشمل أيضا لاعبي خط الوسط، جيفري كوندوجبيا ولوكاس توريرا وساؤول نيجويز وتوماس ليمار وفيكتور ماتشين "فيتولو" وجوزيب كالافيرا وخوان مانويل سانابريا، والمهاجمين أنخيل كوريا وإيفان سابونجيتش وسيرخيو كامييو.

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