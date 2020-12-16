وست بروميتش يقرر الاطاحة ببيليتش

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون اليوم الأربعاء إقالة المدرب سلافن بيليتش، بعد بداية متواضعة للموسم، واحتلال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز مرة واحدة في 13 مباراة.


وبات بيليتش المدير الفني الأول الذي يفقد منصبه في البريميرليج للموسم الجاري حيث حصد سبعة نقاط فقط وكان الإنتصار الوحيد له على شيفيلد يونايتد فيما تعادل في أربعة مباريات وخسر في ثمانية.


وتولى بيليتش قيادة وست بروميتش في 2019، بهدف قيادة الفريق إلى الصعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء وضمن وست بروميتش الصعود إلى الدوري الممتاز، في الجولة الأخيرة من الموسم بعدما احتل المركز الثاني.

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وست بروميتش ألبيون الجوله الاخيره

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