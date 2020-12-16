التحقيق في حريق شقة أسفر عن وفاة طفلة وإصابة والديها بالتبين

طالبت نيابة التبين ومايو اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل وزوجها في حريق شقة سكنية بالتبين أسفر عن أصابتهم ووفاة طفلة.





وكشفت التحقيقات أن سبب الحريق وراء حدوث ماس كهربائي في إحدى الوصلات، نتج عنه اشتعال النيران في محتويات الشقة.





كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب الحريق وخصر التلفيات والخسائر وإرسال تقزيز وافي به، وأمرت بدفن جثة الطفلة وتسليم الجثة لذويها.





وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة التبين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران والسيطرة عليها وإخمادها.



