(حالًا).. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال موقع (وزارة التضامن الاجتماعي) وشروط الحصول على تكافل وكرامة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:23 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
Advertisements

(حالًا).. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال موقع (وزارة التضامن الاجتماعي) وشروط الحصول على تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة | في الأيام الأخيرة لاحظنا أن هناك عمليات بحث عديدة من المسجلين من قبل في معاش تكافل وكرامة، حيث أنهم يريدون التعرف على الموعد المحدد التي سيتم فيه السماح لهم بتلقي المبالغ المستحقة لهم لشهر ديسمبر، وهي تعد عامل أساسي في إعانتهم على الحياة بشكل عام، بحيث يقوم هذا البرنامج الاجتماعي على الدعم للأسر بالكامل، وهي التي لا يوجد لديها دخل ثابت إطلاقاً، وهي تدعم الأسر التي بالأخص يوجد أبنائها في التعليم.

الاستعلام عن القبول في معاش تكافل وكرامة
- أول خطوة يجب الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).
- ثم بعد الدخول إلى الصفحة يجب كتابة الرقم القومي الخاص بك.
- ثم بعد ذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة .
- ثم تحديد الخدمة المرغوبة للمستخدم.
- ثم الضغط على خانة استعلام للحصول على إذا كنت من المستحقين أو لا.
- بعد الضغط على الصفحة للإستعلام  سوف تنتقل إلى  الصفحة التي يوجد بها جميع البيانات الخاصة بالمستعلم عنها  إذا كنت من ضمن المستحقين

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
- يجب أن الشخص الذي يقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة سنه لا يقل عن ٣٥ عام.
- يجب أن دخله الشهري لا يتعدى ٤٠٠ جنيه، إذا كان الشخص يعمل في قطاع الخاص، أو يعمل في الحكومي.
- يجب على الشخص أن لا يسجل في أي هيئة تأمنيات اجتماعية أخرى.
- أن لا يكون هذا الشخص متواجد داخل مصر للحصول على معاش تكافل وكرامة.

(حالًا).. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال موقع (وزارة التضامن الاجتماعي) وشروط الحصول على تكافل وكرامة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ حوالي 5 ساعات

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ 19 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

الأهلي يكشف موقف أجاي مع الفريق بعد الإصابة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

شروط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

01:21 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان