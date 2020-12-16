



(بالأسماء) رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 برقم البطاقة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg





يعد رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 من بين أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت لكل المواطنين المستفيدين من مبادرة منحة العمالة غير المنتظمة والذي يصل عددهم إلى 9 أو 10 مليون مواطن حتى هذه اللحظة، وهذا في الوقت الذي تم فيه إعلان وزارة القوى العاملة عن بدء صرف الدفعة الرابعة من المنحة لكل المستفيدين في كافة المحافظات عبر مكاتب البريد أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.





منحة العمالة الغير منتظمة

قبل الحديث عن رابط استعلام منحة العمالة ديسمبر 2020 من خلال موقع وزارة القوى العاملة، يجب في البداية أن نتحدث سويًا عن ما هي مبادرة عمال اليومية أو كما تعرف إعلاميًا باسم منحة العمالة غير المنتظمة والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم المواطنين المتضررين من فيروس كورونا المستجد في مختلف المناطق وهذا في الوقت الذي من شأنه بأن تنجح وزارة القوى العاملة من خلاله في إحصاء أعداد “العمالة غير المنتظمة”، وذلك من أجل تقديم الدعم المادي لهم باستمرار خلال الأزمات أو الكوارث.





استعلام منحة العمالة دفعة ديسمبر 2020

قالت وزارة القوى العاملة بأنه يتوجب على المواطن متابعة موقعها الإلكترونية أو صفحتها الرسمية الموثوقة باللون الأزرق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك من أجل معرفة تفاصيل ومواعيد صرف مستحقات المواطنين من منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020.





وعن طريقة الاستعلام عن مبادرة عمال اليومية 2020 على هذا النحو التالي:





- اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

- اختر خدمة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2020.

- ابدأ في كتابة كل المعلومات مثل الاسم والرقم القومي.

- اضغط على استعلم.





رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

قالت وزارة القوى العاملة بأنها قد قررت بشكل رسمي إعطاء الفرصة لكل المواطنين لمعرفة تفاصيل ومعلومات أكثر حول منحة العمالة وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، والذي يمكن للمواطن الوصول إليه من خلال اتباع الرابط التالي ( اضغط هنا ).





ويذكر بأن الوزارة قد أعلنت عن استمرار صرف دفعات منحة العمالة على مدار الشهور المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2021 المقبل.



