السودان: الجيش منع مئات المرتزقة من الوصول إلى ليبيا في 2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:50 م
مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات
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أوقفت قوات الدعم السريع السودانية، مئات المرتزقة في عام 2020 كانوا في طريقهم إلى ليبيا، بحسب موقع "أخبار ليبيا 24".

 

ونقل الموقع الليبي عن متحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية العميد جمعة جمال آدم، وقله إن قواته تمكنت من توقيف 576 شخصاً، منهم 243 شخصاً في فبراير الماضي كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مع أطراف النزاع مقابل 20 ألف جنيه شهرياً.

 

وأوضح أنه تم ضبط 122 شخصاً في دارفور، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مرتزقة، في يونيو، مبيناً أنهم حوكموا بموجب قانون الطوارئ بالسجن لمدة 6 أشهر.

 

كان جمعة، كشف عن توقيف 160 شخصاً بينهم سوريون، في يوليو، في شمال دارفور أثناء توجههم إلى ليبيا، و41 في سبتمبر  الماضي في غرب دارفور بينهم 4 أطفال.

 

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