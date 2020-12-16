فرنسا تسجل 59 ألف وفاة و2.45 مليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.