إحباط التصرف في 1500 لتر سولار مدعم في حملة تموينية ببني سويف

شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.





وفي هذا السياق قامت مديرية تموين بني سويف، برئاسة المهندس وصفى عبد الله، بحملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية ومحلات الجزارة وأماكن تداول وتصنيع اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



