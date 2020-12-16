ضبط تشكيل عصابي تخصص في نشل المواطنين في المواصلات بشبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض حوادث نشل المواطنين في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة في شبرا الخيمة.





وتبين أن وراء ارتكاب وقائع النشل تشكيل عصابي، يضم سيدتان وعاطل، وجرى ضبطهما واعترفوا بارتكاب 8 وقائع نشل، وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، عدة بلاغات من المواطنين، بتعرضهم للنشل في الشارع، والأماكن المزدحمة والمواصلات العامة.





وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن وراء السرقات سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية"، وعاطل "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب، وأنهم يكونون تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، واتخذوا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



