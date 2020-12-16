كيف تأهبت الحكومة لاستقبال الأمطار؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تكثف الحكومة المصرية، استعداداتها لمواجهة موجة الطقس السيىء وسقوط الأمطار، بتعزيز التواجد المروري بالميادين ورفع حالة الطوارئ في المحافظات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن استعدادات الحكومة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار.

سقوط الأمطار طوال اليوم
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة ستظل طوال اليوم وستكون متوسطة إلى خفيفة.

وتابع مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد سرعات للرياح، كما أن الوجه القبلي سيشهد سقوط أمطار ولكنها أقل حدة من الوجه البحري.

تعطيل الدراسة
وقررت محافظة القاهرة والجيزة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار.

تعزيز المرور
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور بسبب سقوط الأمطار للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

طوارئ بالقابضة للمياه 
وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات.

وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التي لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة. 

استعدادات المحافظات 
ورفعت المحافظات، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومطروح والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وكاترين، كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش.. تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

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