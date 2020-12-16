تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (مالك محل لبيع أدوات الصيد – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وإتخاذه من المحل الخاص به مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام " ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (9 طبنجات معدلة –12 طبنجة محدث صوت – 2 بندقية ضغط هواء – 200 طلقة صوت - صاعق - أدوات وأجزاء التصنيع )، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



