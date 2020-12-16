ضبط موظف لاتهامه باستغلال وظيفته للبناء على أرض زراعية بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط (موظف بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شقيقه (مقيم بدائرة المركز)، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي إرتكبها الأخير، والمتمثلة في البناء على مساحة "أرض زراعية" خارج الحيز العمراني وإضافتها بالبرج السكني الخاص به والصادر له ترخيص بالبناء وكذا تعديه على حرم الطريق العام بالرغم من تحرير محضر بذلك من الجهات المختصة وإخطاره بتلك التعديات، وقيامه بشطب محاضر المخالفات المُشار إليها، وتمكين شقيقه من البناء على تلك المساحة بالمخالفة للقانون الأمر الذي أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.



