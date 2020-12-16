فولكس فاجن تنفي شائعات بيع لامبورجيني ودوكاتي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
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أشارت شائعات في شهر أكتوبر الماضي إلى أن مجموعة فولكس فاجن ستبيع كلاً من ماركة السيارات الرياضية الإيطالية لامبورغيني والعلامة التجارية الإيطالية للدراجات الرياضية دوكاتي.

وردًا على هذه الشائعات أصدرت مجموعة فولكس فاجن أمس بيان إعلامي أكدت من خلاله أنها لن تبيع أيًا من الشركتين.

وجاء في البيان: "هناك اتفاق بين المجلس على أن لامبورغيني ودوكاتي ستظلان جزءًا من مجموعة فولكس فاجن".

جاءت التعليقات في الوقت الذي سعت فيه مجموعة فولكس فاجن إلى إعادة ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، واستثمار مليارات الدولارات للانتقال بعيدًا عن محركات الاحتراق الداخلي.

غالبًا ما يُقال إن هويات العلامة التجارية لكل من Lamborghini و Ducati مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمحركات دراماتيكية تعمل بالبنزين، مما يثير علامة استفهام حول ما إذا كان للمصنعين مستقبل في عالم كهربائي.

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