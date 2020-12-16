الطالع الفلكى الأربِعَاء 16/12/2020..جَاذِبِيّة القَمَر!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثّامنة و27 دقيقة صباح غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى العاشرة و17 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 15 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 7 كهيك قبطى ، 16 كانُون أوّل رُومى ، غُرَّة جُمَادى أوَّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أولاً لازم نِحسِبْ بِدِقّة وَضْع الأمَر وأتْ مِيلادِكْ، أنا عايْزِكْ تِطّمِنِى خالص.(أحمد زكى من فيلم البيضة والحجر-1990)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر جُمَادَى الأوّل

جميع الأشهر العربيّة مُذكّرة إلا شهرىْ جُمادى الأوّل وجُمادى الآخِر فهى تسميّات مُؤنّثة، جُمَاد من جَمَاد المَاء بسبب برودة الطقس وهذا يؤكّد أنّ التقويم العربى الجاهلى كان فى الأصل شمسى، فشهررمضان المُبَارك يأتى من كلمة رَمْضَاء بمعنى الحَرّ الشديد لكنّه وبعد إستعمال التقويم القمرى يأتى مرّات فى الشّتاء ومرّات فى الصيف،جُمادى الأوّل كان يُسمّى فى الحضارة السّبئيّة ذُو حَضَرْ، الجاهلى حَنْتَمْ ، الثّمُودى مَصْدَرْ.





*الأنشطة المُعَضَّدَة فلكيّاً خلال الشهر القمرى العربى

الرّبع الأوّل للقمرالوليد يعنى تواصل لطيف الأسلوب دون فلسفة أو مفاهيم مُعقّدة فالبساطة فى التفاهم أقصرالطرق للقلوب وعليها يقوم بناؤك لتحل أعقد المشاكل.





الربع الثانى والثالث يكون ضوء القمر قد أخذ فى الزيادة لتكشف التفاصيل الخفيّة وترى شروط التعاقد على نُور وبّيّنَة دون قذفك للآخرين بأنهم تعمّدو إستغفالك أو التعمية على عيوب ونواقص ،وهى طبيعيّة وواردة فكلنا عيوب ونواقص لأننا بشر.





الرّبع الأخير لتقفيل الإتفاقات والإنغماس فى حالة التعبّد والتنسّك والتأمّل الرّوحيّة الشهرية ولا حاجة لمزيد من النبش فى أمور تَمّ الإتفاق عليها.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: يُمكنك البدء بمحاولة لإيقاف عادة سيئة كالتدخين منذ اليوم وحتى نهاية الشهر القمرى،ثم قارن نفسك مع ولادة القمر الجديد لتشاهد الفرق بنفسك.





برج الثور: حاول أن تتماشى مع أسلوب البُسطاء فى الحوار بما لايحط من مركزك ، أو تحاشَ التعامل معهم إن كنت لاتحتاج لهذا التواصل.





برج الجوزاء: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الخشونة،قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج السّرطان: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الأسد: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسوم ، لكن ركز على هدفك من الطريق المُستقيم.





برج العذراء: حاول أن تتفهّم وجهات نظر الآخرين قبل أن تستمرّ فى عنادك وتشبثك بموقفك، أو على الأقل تعديل طفيف على أسلوبك بناءً على نصائح من حولك.





برج الميزان: موجة فنيّة تعنى أفكاراً جديدة إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد ، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: تحت حرارة الحماسة لاتورّط نفسك فى وعود لأداء أعمال ثقيلة عليك أو تستلزم منك وقتاً وجهداً أكثر من المعقول ، لِسَانَكْ حُصَانَكْ.





برج الجدى: مشاكلك العاطفيّة فى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.





برج الدّلو: القلق دون سببٍ واضح تجاه شخص أو أمرٍ ما يجعل من الضرورى التوقف حتى الفحص وتحليلك لما بين السطور، اللبيب بالإشارة يفهم.





برج الحوت: راجع روشتة الدواء من الصيدلى أكثر مرة ، لاتوقّع على مُستند قبل قراءته أكثر من مائة مرّة ، أو تخلّ عن المُستند الملعون حتى تطمئن نفسك.



