خبير عسكري يكشف لـ"الفجر" أهم مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض.. ويؤكد: يخدم الجميع ضد الحوثي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:17 ص
العميد الركن ثابت حسين صالح
العميد الركن ثابت حسين صالح
الشحات غريب
Advertisements
علق المحلل السياسي اليمني والخبير العسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، على أهم مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.


وقال ثابت في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، إن اتفاق الرياض مكسب لكل الأطراف وليس فقط للطرفين الموقعين عليه. 


وأكد أن اتفاق الرياض يحقق مكاسب هامة للجنوب ممثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، لأنه بضعه الشريك الندي للحكومة اليمنية "الشرعية" ويوفر للجنوب فرص مهمة لإرساء الأمن والإستقرار والبناء ويضع حداً فاصلاً للحروب التي شنت ضده لأغراض سياسية خبيثة بمافيها حروب الخدمات والمرتبات. 


وأشار أن الاتفاق يحقق لسلطة الشرعية فرصة العودة إلى الداخل (الجنوب) بعد اغتراب دام ما يقارب ست سنوات، وهو فرصة لتحرير القرار الرئاسي من سطوة وسيطرة حزب الاصلاح "إخوان اليمن". 


وتابع الخبير العسكري حديثه بأن الإتفاق مهم جدا لتوحيد ودعم جهود التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين خاصة وايران وحلفائها في تركيا وقطر وغيرهم عامة، لأن الانفاق سيعيد بوصلة الحرب إلى وضعها الطبيعي باتجاه الشمال (اليمن).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران اليمن الحوثيين الحوثي اخر الاخبار اخبار اليمن اتفاق الرياض

أخبار تهمك

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 13 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة استبعاد أجايي من قائمة الفريق

منذ ساعة و نصف

تصريح مثير.. ميدو يشبه استاد القاهرة بحقل البطاطس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

قيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الفجر": حزب الإصلاح دمر الجنوب.. وهذه رسالتي للشرعية(حوار)

محللون سياسيون يكشفون لــ "الفجر" ما وراء إعلان الحكومة الشرعية اليمنية وفاة اتفاق ستوكهولم

نائب رئيس القيادة المحلية بسقطرى يكشف لــ "الفجر" حل الأزمة اليمنية.. ويوجه رسالة للتحالف العربي (حوار)

قيادي بالمجلس الإنتقالي لــ"الفجر": قضية الجنوب قضية شعب حر.. وهذا مصير اتفاق الرياض (حوار)

أحمد عمر بن فريد يكشف لـ"الفجر" سر طمع تركيا في الجنوب.. ويؤكد: هادي والأحمر فاشلان (حوار)

قيادي يمني يكشف لـ"الفجر" حقيقة الأهداف الإيرانية ببلاده ومصير اتفاق الرياض (حوار)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:04 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

12:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان