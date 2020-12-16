اجتماع تسويقي لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
حسام زيدان
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عقد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعين عبر "الفيديو كونفرانس"، أحدهما مع فريق العمل التسويقى لشركة TUI العالمية، والآخر مع ممثلى شركة Easy Jet الإنجليزية، وذلك لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بحضور الأستاذ ماجد أبوسديره، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وخلال هذه الاجتماعات تم مناقشة خطة العودة التدريجية المشتركة للحركة السياحية وذلك من خلال البدء في استخدام الأدوات الترويجية الفعالة والمختلفة ومنها برنامج للحملات المشتركة وخاصة حملات الـ Digital وتنظيم رحلات تعريفية للصحفيين والإعلاميين والمدونين وغيرها من آليات الترويج للمقاصد السياحية.

كما استعرض المهندس "يوسف"، خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدى التأثير الإيجابي لإكتشاف اللقاحات والتي من شأنها المساهمة في عودة الحركة السياحية العالمية إلى طبيعتها مرة أخرى.

يذكر، أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعتزم إطلاق عدد من الحملات الترويجية بالتعاون مع كبار منظمي الرحلات العالمية في عدد من دول غرب أوروبا وخاصة:  ألمانيا، إنجلترا، دول البنلوكس BENELUX والدول الإسكندنافية خلال الفترة المقبلة.

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