وزير المالية: ما زلنا نعيش أصعب الأزمات (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواجه مشاكل وتحديات ضخمة متراكمة منذ عشرات السنين، مضيفا: "لا زلنا نعيش واحدة من أصعب الأزمات وهي كورونا".





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من التحديات؛ مثل، البنية التحتية وتوفير فرص عمل وتوفير المواد الغذائية والمرافق.





وتابع وزير المالية، أن المواطن يريد خدمات على أعلى مستوى وتوفير المرافق وتحسن التعليم والصحة، متابعًا: كلما زادت الإنجازات وتقدمت مصر في البناء والتعمير ومضت في الطريق الصحيح نحو إصلاح أحوال الناس قابل ذلك زيادة في التشكيك من قبل أعداء مصر في الخارج.





وأشار إلى أن مجلس الوزراء فوضه مع وزيرة الصحة للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بخلاف الجرعات التي تصل حاليا، مؤكدا أنه تم التعاقد فعليا عليها.



