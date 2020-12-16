وزير المالية: ما زلنا نعيش أصعب الأزمات (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:30 ص
محمد معيط
محمد معيط
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواجه مشاكل وتحديات ضخمة متراكمة منذ عشرات السنين، مضيفا: "لا زلنا نعيش واحدة من أصعب الأزمات وهي كورونا".

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من التحديات؛ مثل، البنية التحتية وتوفير فرص عمل وتوفير المواد الغذائية والمرافق.

وتابع وزير المالية، أن المواطن يريد خدمات على أعلى مستوى وتوفير المرافق وتحسن التعليم والصحة، متابعًا: كلما زادت الإنجازات وتقدمت مصر في البناء والتعمير ومضت في الطريق الصحيح نحو إصلاح أحوال الناس قابل ذلك زيادة في التشكيك من قبل أعداء مصر في الخارج.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء فوضه مع وزيرة الصحة للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بخلاف الجرعات التي تصل حاليا، مؤكدا أنه تم التعاقد فعليا عليها.

وتابع، أن مصر جاهزة حال استقرار اللجنة العلمية على لقاح معين لمواجهة كورونا، وذلك للحصول عليه، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن اللجنة العلمية هي المتخصصة باختيار اللقاح الأنسب، مشيرا إلى أن مصر في وضع مالي جيد يمكنها من دعم الفئات المتضررة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية محمد معيط كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 8 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"لقاح أكسفورد" ملايين الجرعات في الطريق.. ومصر تتعاقد مع بريطانيا

17 تجربة سريرية.. تعرف على عدد لقاحات كورونا في مصر والجرعات المتوفرة

روسيا: طرح ملايين من جرعات لقاح ضد كورونا بحلول 2021

بينهم أحمد فهمي.. مشاهير شاركوا في تجارب لقاح كورونا بمصر

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

كندا تعلن توزيع لقاح فيروس كورونا يناير المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

12:07 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان