بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:32 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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يسعي مسؤولي النادي الأهلي إلى التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع خلال فترى الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم هط الهجوم الأحمر بناء على تعليمات من الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

الأهلي يقترب من ضم والتر بواليا مهاجم الجونة

رحب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بفكرة التعاقد مع والتا بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وعرض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، الصفقة على المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، الذي رحب بالتعاقد مع الاعب.

الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي كان قد طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي، التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

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