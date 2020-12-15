ضحية تحرش ميت غمر تنهار على الهواء: "يرضيكوا أتنازل عن حقي"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت بسنت، ضحية تحرش ميت غمر، إنها تبلغ من العمر 23 عامًا، وفي عامها الدراسي الثالث جامعيًا، اثناء سيرها في شارع بور سعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضي، تعرضت للتحرش. 

وأكملت ضحية تحرش ميت غمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة من مدينة بوسطن "ON":قائلة ": 7 إتحرشوا بيا عملوا عليا دائرة ومسكوا كل حتة في جسمي وماعرفتش أقاومهم، وحد من الناس روحني، وتاني يوم عملت المحضر، أتشجعت لما الناس دعمتني والامن ساندني والنيابة شجعتني وأنا بشكرهم ".

وواصلت: " بس أنا دلوقتي خايفة اروح البلد بيهددوني بالقتل، وإلقاء مياه النار على وجهي، بيراقبوني في كل مكان تحت بيتي وعارفين كل تحركاتي، والمحامي بتاعهم عمل فيديو "لايف "وطعن في شرفي، وحدد مكاني الي كنت فيه وده دليل أنهم بيراقبوني.

وأكملت: " عاملين حملة تشوية في شرفي على الفيس بوك، وعاملين هاشتاج وأنا دلوقتي بطالب بالحماية التهديدات وصلتني من أكونتات شخصية لرجال أعمال وأنا لوحدي ومش قادرة عليهم..وهددواصاحب العمارة الي بيقطن فيها أهلي وهيخرجوا من البيت بسببي وعاوزين يلفقوا لاخواتي قضايا ".

وأتمت: " يرضيكوا أتنازل عن حقي ؟ لترد الاعلامية لميس الحديدي قائلة: " إوعي تتنازلي عن حقك أوعي مافيهوش كلام "وردت قائلة: " أنا خايفة اتحبس من حملة التشوية وأرجوكم إضمنولي الامان.

اقرأ أيضًا

تصدر فيديو فتاة ميت غمر الجديد، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تحرش مجموعة شبان بفتاة أثناء سيرها في شارع بورسعيد، وسط مطالبات بالقبض عليهم ومحاسبة المعتدين.

وقالت مصادر إعلامية أن فيديو فتاة ميت غمر أصبح حديث النشطاء بموقع فيسبوك وانتشر بسرعة كبيرة، موضحة أن مثل هذه الأمور تكررت كثيرا وأصبحت سببا في ضياع مستقبل الشباب.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن شاهد عيان قوله إن الشبان فوجئوا بالفتاة تمشي بملابس شبه عارية في شارع بورسعيد، ما دفع عدة شباب إلى ملاحقتها والسير خلفها لمعاكستها كما بالفيديو.

وتفاعل الناشطون على تويتر وفيسبوك مع فيديو فتاة ميت غمر، إذ قال أحدهم إن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، لكن مواقع التواصل الاجتماعي ليست الجهة المعنية والمسؤولة بهذا الأمر.

أخبار تهمك

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى فتحي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

10:32 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان