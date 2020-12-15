عمرو دياب يتصدر ترند يوتيوب ببرومو "يا أنا يا لأ"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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عقب طرحه بساعات تصدر برومو أغنية "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.


وطرح الهضبة ظهر اليوم برومو أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. 


كما طرح عمرو دياب بعدها بساعات قليلة برومو أغنية "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ولحن خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. 


وكان الهضبة قد أحيا مؤخرا حفلا خاصا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغني خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود.

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