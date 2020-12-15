بيان عاجل من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فضلا عن سداد جزء من مقدمات  عقود اللاعبين.

كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي  لاعبي الفرق الأخرى.

وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب  خلال الأيام المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمه لتسيير امور باقى اللعبات الأخرى، بالإضافة إلى صرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.
 
من جانب آخر انهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي  فريق الزمالك في دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق الذي سيخوض مباراتي تلك المرحله فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم ٢٣ ديسمبر الحالي ويوم ٥ أو ٦ يناير ٢٠٢١.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة الزمالك دوري ابطال افريقيا الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

ليس ساسي.. الزمالك يقدم عرضًا جديدًا لتجديد عقد نجم الأبيض

منذ ساعة الا ربع

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ 41 دقيقة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قضية جديدة تهدد الزمالك بخصم نقاط

عاجل .. ماذا يحدث لو تم خصم 12 نقطة من الزمالك؟

الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين بعد توقف الدوري

إنفراجة في الزمالك وقرار جديد لمساعدة الآسر الفقيرة من جانب لاعبي الفريق

خاص | تأجيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك للإثنين المقبل

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان