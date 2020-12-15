احرص على تناولها في الشتاء.. أطعمة ومشروبات تقوي المناعة وتقي من الأمراض

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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فى ظل تفشى الموجة الثانية من جائحة كورونا فى مصر والكثير من دول العالم، وفى ظل عدم كفاية اللقاحات التى تم الإعلان عنها فى بعض الدول، تشتد الحاجة إلى اتباع أنظمة غذائية، تعزز من كفاءة الجهاز المناعى للجسم، لمكافحة أى عدوى، والحد من الإصابة بالأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 18".

ويتساءل الكثير من الأشخاص عن النظام الغذائى المناسب، والأطعمة التى من شأنها أن تعزز من كفاءة جهاز المناعة، للوقاية من الأمراض.

فيما يلى، من سطور، تستعرض "الفجر" الأطعمة الغذائية الغنية بالفيتامينات، التى من شأنها تقوية جهاز المناعة، وتعزيزه فى مواجهة مختلف الأمراض:

- احرص على تناول الأغذية الغنية بفيتامين (سى)، مثل: الموالح" البرتقال واليوسفى، والليمون"، والفراولة، والجوافة، والفلفل الحلو الملون، والبروكلى، والسبانخ.

- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (أ)، مثل: الجزر، والبطاطا، والطماطم، والكبدة، وقرع العسل، والمانجو، والحرنكش، والجرجير.

- تناول الأغذية الغنية بالزنك، مثل: اللحوم الحمراء "لكن بكميات قليلة"، والبقوليات، مثل الحمص، والعدس، والفول، ومنتجات الألبان، والبيض، والمكسرات.

- تناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل: زيت الزيتون، وبذر الكتان، وبذور الشيا، والأسماك مثل الماكريل والتونة.

مشروبات مهمة لتقوية جهاز المناعة

وهناك بعض المشروبات المهمة فى فصل الشتاء، حيث نصح الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق لمركز البحوث، بضرورة تناول مشروبات دافئة وعصائر طبيعية، لتقوية جهاز المناعة، والوقاية من الكثير من الأمراض.

وقال الناظر إن هناك مشروبات يجب الحرص على تناولها هذه الأيام، وخلال فترة الشتاء لفوائدها الصحية العديدة، وتقوية المناعة، وحمايتنا من العديد من الأمراض، خصوصا الشتوية منها، ومفيدة أيضا لسلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر.

وأوضح الناظر أنه يجب تناول المشروبات الدافئة، مثل: القرفة، والجنزبيل، ويمكن تناولهما معا، والينسون، والمورينجا، والنعناع، والشاى، والكاكاو، ويمكن تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل، كما يمكن تناول العصائر الطبيعية، وتشرب بدون تسخين أو تبريد، أى بدرجة حرارتها الطبيعية عند عصرها، مثل: عصير الجزر، والطماطم، والليمون، والبرتقال، والجوافة، والرمان.

وحذر الناظر من تناول المشروبات الغازية، فقال: "علينا الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة".


إحصائيات كورونا فى مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 105 آلاف، و132 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة، فى بيانها، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 122 ألفا، و86 حالة إصابة، من بينهم 105 آلاف، و132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.

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