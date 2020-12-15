الاتحاد الأوروبي يبلغ أردوغان بتشديد العقوبات الأوروبية ضد تركيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:40 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار.

 

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إن ميشيل "أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر، وأكد على ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط".

 

وأضاف المصدر أن ميشيل دعا أيضا "لاستئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة".

 

يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي قررت تشديد العقوبات ضد تركيا بسبب أعمالها في البحر المتوسط. وأجل الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط وحل المشاكل العالقة مع اليونان وتفعيل مسار القضية القبرصية.

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