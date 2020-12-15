زاهي حواس: لعنة الفراعنة شائعة ارتبطت بالكشف عن مقبرة توت عنخ آمون والزئبق الأحمر كذبة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الاسبق ردًا على سؤال د. حسن راتب عن حقيقة لعنة الفراعنة قائلا هل فعلا الفراعنة لهم لعنة؟، ليؤكد حواس له إن هذه إشاعة انتشرت عندما تم الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون عن طريق واحد لورد مليونير انجليزي، أوصى بالحفر فى وادي الملوك، وأيضا الزئبق الأحمر كذبة ليس لها أى أساس،


وأضاف حواس خلال حلوله ضيفًا على حسن راتب، فى حلقة مدهشة من برنامج شخصيات فى حياتي على شاشة المحور والتي كانت مليئة بالأسرار الخاصة، عندما أجرينا أشعة مقطعية لمومياء توت عنخ آمون بناخد ألف صورة للمومياء، كل ما يخص المومياء يطلع فى الأشعة المقطعية، وحصل وقتها مصادفات غريبة فالسائق كان سيصطدم بطفل وشقيقتى هاتفتني وأبلغتنى أن زوجها توفى، وسكرتير الدكتور فاروق حسنى قال لى الوزير أصيب بأزمة، ثم قام فيضان ضخم علينا، والكل وقتها قال لعنة توت عنخ أمون".

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