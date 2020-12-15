"أبو مازن في قطر".. هل يتم الترتيب لمؤتمر دولي للسلام؟

زيارة رسمية لمدة يومين قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلى العاصمة القطرية الدوحة، أثارت الكثير من التساؤلات في الداخل والخارج، وخاصة أنها تأتي في توقيت يتزامن مع قرب استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن لمفاتيح البيت الأبيض.





مؤتمر دولي للسلام

ومن جانبه، يقول أيمن الرقب، عضو المجلس الثوري بحركة فتح، "أبو مازن" يواصل جولاته للترتيب لمؤتمر دولي للسلام، موضحًا أنه بعد زيارة الأردن ومصر ذهب لزيارة قطر، وقد يزور دول أخرى، خاصة وأن الجميع بنتظر وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض.





وتابع، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الرئيس الفلسطيني يعمل مع بعض الدول العربية والأجنبية لتشجيع الرئيس الأمريكي للاهتمام بالقضية الفلسطينية، وإعادة الأمل للعملية السياسية، موضحًا أن العلاقات العربية-العربية تصدعت نتيجة تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك يسعى أبو مازن لفتح العلاقة مع جميع الدول العربية وتجاوز فترة الخلافات.





ملف المصالحة

وأضاف الرقب، أنه قد يتم تناول الوضع الداخلي الفلسطيني وخاصة ملف المصالحة نتيجة العلاقة بين قطر وحماس خلال الزيارة، وقد يطلب أبو مازن من قطر وقف المساعدات المالية التي تقوم قطر بإرسالها لحماس شهريًا، وذلك للضغط على حماس للموافقة على شروطه للمصالحة، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنه توجد ملفات أخرى سيتم مناقشتها.





واستكمل: "وللعلم الرئيس أبو مازن يحمل الجنسية القطرية، وتقيم أسرة ابنه مازن في قطر".





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