يضم 21 عملا صناعيا.. أبرز المعلومات عن مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

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تولى الدولة المصرية اهتماما بالغا بصعيد مصر، وتسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ومن بين المشروعات التنموية التى تحرص الدولة على إقامتها، مشروعات الطرق، إذ حرصت مصر على مد شبكة عملاقة من الطرق والكبارى الجديدة، بجانب تطوير شبكة الطرق الحالية، باعتبارها شريانا، يربط بين المحافظات، ويساهم فى تدفق وسائل النقل، بما ينعكس على انتعاش وتسهيل حركة التجارة، كما أنها تحقق منافع أخرى من خلال تراجع معدلات الحوادث التى تشهدها الطرق، والحد منها بعد الانتهاء من تطويرها وتوسعتها.



وتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الإثنين، عددا من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلومترا.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبر المعلومات عن طريق الصعيد الصحراوي الغربي، الذي يجري تطويره :



- يبلغ طول الجزء الذي يجري تطويره بالطريق الصحراوي الغربي 230 كيلومترا.



- يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه، بعرض رصف 12 مترا.



- يتضمن المشروع إنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا.



- كما يتضمن المشروع إنشاء طريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.



- ويتضمن المشروع أيضا إنشاء 21 عملا صناعيا، بواقع 5 كبارى، و16 نفقا.



- يضم الطريق محطة لتحصيل الرسوم تقع في الكيلومتر 2.85 بالطريق، وتعمل على مدار الساعة.



- تم التوجيه بتسوية مسافة 50 مترا على على جانبي الطريق في الاتجاهين.



- تم تقسيم المشروع على 10 شركات متخصصة.



- يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.



- كما يدخل المشروع ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7000 كيلو متر، بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014.



- وسيكون المشروع جزءا من محور القاهرة - كيب تاون.



- وسيتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.



- تم التصديق على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كيلو مترا خلال 4 سنوات.



- تبلغ التكلفة الإجمالية 26 مليار جنيه.



- يتم التطوير على 6 مراحل:



المرحلة الأولى: يجري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كيلومترا، وبلغت نسبة تنفيذها 94%.



المرحلة الثانية: يجري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كيلومترا والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 90 كيلومترا، بدأ العمل بها في 1 يوليو الماضى، ومن المخطط الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.



المرحلة الثالثة: في المسافة من محور ديروط مرورا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا، بطول 240 كيلومترا.



المرحلة الرابعة: في المسافة من قنا مرورا بالأقصر حتى إدفو بطول 235 كيلو مترا.



المرحلة الخامسة: في المسافة من أسوان – توشكى، بطول 210 كيلومترات.



المرحلة السادسة: في المسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كيلومتر.







قطاع الطرق.. سلسلة من الإنجازات فى عهد السيسي



ويحظى قطاع الطرق بأهمية كبرى لدى وزارة النقل، وعلى مدار 6 سنوات، تولى فيها الرئيس السيسى حكم مصر، تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق، بإجمالى أطوال 7000 كيلومتر، بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، ومن أهمها طرق وادى النطرون – العلمين، بطول 135 كيلومترا، والصعيد – البحر الأحمـر "سوهاج – سفاجا"، بطول 180 كيلومترا، وشبرا – بنها الحر، بطول 40 كيلومترا، والقوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى، بطول 90 كيلومترا، وطريق الجلالة، بطول 82 كيلومترا، والفرافرة – عين دله، بطول 90 كيلومترا، وجارٍ العمل فى المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخرى، ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، لتصبح إجمالى أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.



كما تم التخطيط لإنشاء 21 محور كوبرى على النيل، بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014، عدد 7 محاور، هى: طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" – بنى مزار – طما – جرجا، وجارٍ العمل فى 8 محاور أخرى، هى: حلوان - عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان، ومخطط البدء فى إنشاء 6 محاور جديدة على النيل، هى: شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – أبو تيج، ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محورا وكوبرى على النيل بدلا من 38 محورا وكوبري قبل يونيو 2014.



وتم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وعند تقاطعات الطرق الرئيسية، بتكلفة 85 مليار جنيه، ومن أهمها: كبارى سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبرى وادى حجول وكوبرى الكيلو 109 على طريق القاهرة السويس الصحراوى، و5 كبارى علي طريق بنها - المنصورة، هى: إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت.



كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن أهمها: طريق سوهاج - قنا الصحراوى الغربى، وطريق المحلة - كفر الشيخ، وطريق طنطا - كفرالشيخ، وطريق طابا - نويبع، وطريق دمياط - كفر البطيخ، وطريق الكافورى - برج العرب، وطريق سيدى كرير - مطار برج العرب، وطريق بنها - المنصورة.