فاتورة التليفون الأرضي 2020 عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
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فاتورة التليفون الأرضي 2020 عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي 2020، أصبحت الخدمات الإلكترونية الآن هي المحور الأساسي في القيام بالاستعلام عن أي خدمة التابعة للحكومة حيث يلجأ إليها الكثيرين بسبب أنها توفر لهم الوقت والجهد المبذول في الذهاب الي الجهات المختصة، الجدير بالذكر ان وزارة الاتصالات قد أتاحت هذه الخدمة من اجل التيسير علي المواطنين للقيام بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات حيث يتم ذلك كل شهور حتي لا يتم قطع الخدمة عن العميل وذلك في حالة عدم دفعه للمستحقات ونظرا الي ان الموضوع مهما سنقوم بدورنا بنشركم الرابط والخطوات اللازمة من اجل الاستعلام عن الفاتورة الكترونيا.

فاتورة التليفون الأرضي 2020

تقوم شركة المصرية للاتصالات ببذل كل مجهوداتها من اجل توفير احدث الخدمات دائما الي عملائها وذلك من خلال المميزات التي تمنحها الي المشتركين والتي من أهمها أنها تقوم بعمل تسهيلات في السداد وذلك من خلال أنها تعطي العميل فترة سماح له لمدة شهرين بعد استصدار الفاتورة حيث يتم صدورها كل ثلاثة اشهر وفي حالة ان العميل لم يقوم بالسداد بعد انتهاء فترة المسامحة يتم قطع الخدمة ولا يتم ردها إلا بعد دفع جميع المستحقات والغرامة التي تم وضعها علي الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة الكترونيا

من خلال هذه السطور ستتعرفون علي اهم الخطوات التي تلزمكم من اجل الاستعلام عن فاتورة التليفون ألأرضي

وموعد استحقاق سدادها حيث تتركز في النقاط الأتية :

تسجيل الدخول اولا عبر الرابط الرسمي للمصريه للاتصالات.
قم بتسجيل رمز محافظتك ورقم الهاتف الأرضي الخاص بك.
قم بالضغط علي أيكونه عرض الفواتير.
انتظر دقائق الي ان يتم نقلك الي الصفحة التالية التي ستجد بها قيمة المستحقات الواجب سدادها.

فاتورة التليفون الأرضي 2020 عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات

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