6 نصائح للمصابين بكورونا داخل العزل المنزلي.. اعرفها

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مع بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا فى مصر، تحرص وزارة الصحة والسكان، إلى جانب القيام بدورها على الأرض، فى التعامل مع الجائحة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وعلاج المصابين، على إعلان عدد من النصائح والإرشادات، التى تستهدف توعية المواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.



وبينما جرى الإعلان عن عزل الحالات المصابة بإصابات خفيفة فى المنزل وليس المستشفى، حتى تتسع المستشفيات للحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، تبدو بعض الأسئلة لدى المواطنين، تتعلق بكيفية التعامل مع المرض إذا ما أصيب به أحدهم، وتقرر عزله منزليا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" 6 نصائح أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، للمصابين بكورونا داخل العزل المنلى :



- تواصل مع الأهل والأحباب عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو، لتعزيز الحالة العاطفية لديك والتقليل من الانعزال والتوتر.



- ابتعد عن التعرض الكثير للأخبار ومواقع التواصل الاجتماعى، للحد من الشعور بالقلق والتوتر.



- حافظ على صحتك النفسية، لأنها تؤثر على مناعة الجسم.



- احصل على المعلومات الطبية العلمية من الفريق الطبى.



- ابتعد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات.



- فى حال استمرار حالة الغضب والقلق وعدم القدرة على التحكم بها، يتم التواصل مع المختصين، ويمكن الاستعانة بالخط الساخن للدعم النفسى على الأرقام: 0220816831 أو 08008880700.







ما يلزم مصاب كورونا أثناء العزل المنزلى



كانت وزارة الصحة والسكان، قد بينت كيفية دعم مصابى فيروس كورونا أثناء فترة العزل المنزلى، من خلال توفير البيئة المناسبة لهم لممارسة هواياتهم المفضلة، كالرسم، أو الموسيقى، أو القراءة، لتقليل مشاعرهم السلبية، والتواصل معهم بالتليفون أو بمكالمات الفيديو، كى لا يشعرون بأنهم يواجهون المرض بمفردهم، ومتابعة الأخبار من مصادر موثوق بها، لتقليل مشاعر القلق والتوتر عندهم.



كما وضعت وزارة الصحة والسكان، ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، ووضع منظومة تقييم ومتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة، والمقرر لها العزل المنزلى، وأعلنت الأدوية اللازمة لمريض كورونا أثناء العزل المنزلى، والتى تشمل: هيدروكسى كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، وأوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، وباراسيتامول 500 ملجم بعدد 10 أقراص، ومضاد للفيروسات، بالإضافة إلى ضرورة توفير هاند جيل، وترمومتر زئبق، وماسك جراحى للمريض.





إحصائيات كورونا فى مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 105 آلاف، و132 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وذكرت الوزارة، فى بيانها، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 122 ألفا، و86 حالة إصابة، من بينهم 105 آلاف، و132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.