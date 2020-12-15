الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، في الميركاتو الشتوي المقبل، بضم مهاجم إفريقي سوبر.

الأهلي يفاوض لابا كودجو لاعب العين الإماراتي

دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات شفهية مع إدارة العين الإماراتي، بشأن الحصول على خدمات المهاجم التوجولي لابا كودجو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد طلب من إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في الشتاء.

من جانبه رفضت إدارة العين الإماراتية فكرة رحيل المهاجم التوجولي لابا كودجو إلى للنادي الأهلي، إلى في حال تعاقد النادي مع مهاجم أفضل في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض ثاني مبارياته في الموسم الجديد، حينما يواجه غزل المحلة يوم الجمعة المقبل.

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كودجو صفقة الأهلي العين الإماراتي الأهلي

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