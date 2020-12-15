تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون بالميري

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، وكايل والكر.

في خط الوسط: ألكاي جوندوجان ، ورودريجو ،فيل فودين، كيفين دي بروين، وفورلان توريس

في خط الهجوم: جابرييل خيسوس.

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