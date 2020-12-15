تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:



