تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:30 م
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون بالميري
في خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، وكايل والكر.
في خط الوسط: ألكاي جوندوجان ، ورودريجو ،فيل فودين، كيفين دي بروين، وفورلان توريس
في خط الهجوم: جابرييل خيسوس.
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