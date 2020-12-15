عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنذار رسمي من أحد نجوم القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء وذلك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته مؤخراً.









وشارك الدولي المغربي أشرف بن شرقي مع فريقه ضد المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الدوري المصري بعد أن غاب عن نصف نهائي كأس مصر ضد طلائع الجيش.









وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن هذا الإنذار يُعتبر روتيني للغاية فيما يخص المستحقات المتأخرة وجميع اللاعبين الأجانب يقومون بهذا الفعل من أجل تأمين حقوقهم.



