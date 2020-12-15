روسيا تطلق حملات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أطلقت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

ووفقًا لوزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا 28.5 آلاف شخص حتى الآن.

 

وأثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، قال موراشكو، إن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.

 

وأضاف موراشكو، أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.

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فيروس كورونا روسيا حملات التطعيم

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