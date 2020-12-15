لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:58 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

إيقاف طارق أبوالليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.

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