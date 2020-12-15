إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التربية والتعليم، سير الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي والذي بدأ اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري ويختتم يوم الأحد القادم 20 ديسمبر، حيث يؤدي 15 ألف و996 طالبًا وطالبة الامتحان في 83 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيل الوزارة سهام يوسف على انتظام أعمال الامتحان التدريبي، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية والأحياء، كنوع من التدريب والتأقلم على النظام الجديد للامتحان الإليكتروني، ولتقييم واختبار الشبكات والمنصات والبنية التحتيتة لمنظومة الامتحان الجديد من خلال جهاز التابلت المدرسي والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم، والتي يمكن الطالب أن يؤدي الامتحان من المدرسة أو المنزل.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنها تابعت "اليوم" سير الإمتحان التدريبي من خلال زيارتها لعدد من المدارس للتأكد من انتظام الامتحان، حيث زارت مدارس: النيل الثانوية، وجابر قصلة، إهاب إسماعيل، الثانوية العسكرية، سان مارك والثانوية القديمة.

وطمأنت وكيل الوزارة، الطلاب الذين يؤدون الامتحان في المدارس،بأنه لا داعي للقلق وأن الامتحان "بدون درجات" وأنه مجرد "بروفة" لامتحان الفصل الدراسي الأول، لتدريب الطلاب وتقييم الشبكات والتأكد من جاهزيتها وعملها بالكفاءة المطلوبة، مشيرة إلى وجود فريق دعم كامل من أخصائي التطوير بالمدارس والإدارات التعليمية يمكن لأي طالب التواصل معهم خلال خدمة واتس آب.

وأكدت وكيل الوزارة، على جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان التجريبي وتذليل أي معوقات أمام أبنائنا الطلاب والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحان التجريبي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تستقبل 83 مدرسة ثانوية 15996 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي.

ويمكن تواصل الطلاب من خلال خدمة واتساب مع فريق الدعم الفني بكل إدارة من خلال الأرقام التالية:

بنى سويف: اشرف حليم واصف (01222409968)
الواسطى: عماد الدين عبد الحميد (01097655119)
ناصر: منى طه محمد (01220834639)
اهناسيا: احمد اشعت عبد الحميد (01004944407)
ببا: محسن عبدالله عبدالله (01286322603)
سمسطا: فريد عبد العظيم محمد (01228960622)
الفشن: حامد عثمان متولى (01288224354)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)
إنطلاق الإمتحان التجريبي لأولى ثانوي في 83 مدرسة ببني سويف (صور)

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