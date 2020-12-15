موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:03 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
غدير أحمد
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أقيمت ظهر أمس الاثنين في مدينة نيون السويسرية، قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021، والتي أسفرت عن مواجهات نارية للبعض ومتوازنة للبعض الأخر.

واشتملت القرعة عن مواجهات قوية تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بجانب مواجهة ليفربول ضد لايبزيج، وريال مدريد ضد أتلانتا.

كما أسفرت أيضًا عن مواجهة نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 16 من شهر فبراير من العام المقبل في لقاء الذهاب في ألمانيا.

بينما ستقام مباراة العودة يوم 9 من شهر مارس من العام المقبل، على أرضية ملعب الاتحاد.

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مانشستر سيتي رياضة بوروسيا مونشنجلادباخ

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