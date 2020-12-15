خطوات استعلام عن فاتورة التليفون الارضي ديسمبر 2020 | كيفية سداد قيمة فاتورة الأرضي إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات we

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:29 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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خطوات استعلام عن فاتورة التليفون الارضي ديسمبر 2020 | كيفية سداد قيمة فاتورة الأرضي إلكترونيا عبر  موقع المصرية للاتصالات we 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي | تعمل شركة we المصرية الخاصة بالاتصالات على الإتاحة للمستخدمين خدمة خاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني لها, وذلك عن طريق استخدام أيا من رقم الحساب أو كذلك رقم الهاتف الأرضي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
لكي يستعلم الفرد عن الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي, يتبع الخطوات الآتية:

- الضغط على الرابط الخاص بالدخول على صفحة الاستعلام عن فواتير الهاتف الأرضي.
- التحديد لكود المنطقة المختص بالمستخدم.
- يُدخل بعد ذلك المستخدم رقم هاتفه الأرضي.
- الاختيار للاستعلام برقم الحساب في حالة إذا رغب الفرد في الاستعلام عن الفاتورة باستخدام رقم الحساب.
- الضغط بعد ذلك على الزر الخاص بإظهار الفواتير.
- تقوم الفواتير التي لم يدفعها المستخدم لكل مدة تبلغ 3 شهور بالظهور له.

خطوات دفع فاتورة الهاتف الأرضي إلكترونيًا
إذا كان المستخدم يريد السداد للفاتورة فيضغط على الخانة اختر للسداد, والاختيار بعدها لكلمة ادفع التي توجد بالشاشة في أعلاها.

وبعد ذلك يُضيف المستخدم بريده الإلكتروني, ويضغط على سدد ويختار بعدها الطريقة الأفضل للدفع للمستخدم, وتكون من خلال الماستر كارد أو الفيزا.

متى تُصدر قيمة فاتورة التليفون الأرضي؟
يتم الإصدار للقيمة الخاصة بفاتورة الهاتف الأرضي يوم 15 من الشهر, وتظل المدة المسموح الدفع فيها بغير غرامة لشهر ثم تُرفع الحرارة حتى يتم السداد للقيمة الخاصة بالفاتورة.

ويتم الإصدار لفواتير الهاتف الأرضي مقسمة على عدد من الأقساط يبلغ 4 على مدار السنة, بحيث يغطي كل قسط منها 3 شهور, فتُصدر الفواتير بأشهر يناير, وأبريل, ويوليو, وأكتوبر.

خطوات استعلام عن فاتورة التليفون الارضي ديسمبر 2020 | كيفية سداد قيمة فاتورة الأرضي إلكترونيا عبر  موقع المصرية للاتصالات we 

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