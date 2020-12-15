الصناعة تبحث مشاركة الشركات اليابانية في برنامج إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
وزير الصناعة نبفين جامع
وزير الصناعة نبفين جامع
أحمد الشيخ
Advertisements

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع اليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة في القطاع الصناعي وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في هذا الصدد ، مشيرة الى أهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات اليابانى فى التوجه الحالي الذى تتبناه الحكومة المصرية للتوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز الطبيعى.

 

 جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع السيد /نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والذي استعرض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبصفة خاصة قطاعات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والسيد/ يوكوتاك تيتسوتارو السكرتير الاول بالقسم الاقتصادي بالسفارة اليابانية بالقاهرة .

 

قالت الوزيرة إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة ، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخما سياسيا غير مسبوق بين البلدين والذى من شأنه نقل علاقات التعاون الثنائي فى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية لمستويات متميزة .

 

لفتت جامع الى ان الحكومة المصرية تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية الكبيرة في هذا الصدد خاصة وان المنتج الياباني يحظى بثقة كبيرة لدى المواطن المصري، مشيرة الى حرص الحكومة على جذب المزيد من الشركات اليابانية للعمل بالسوق المصري وبصفة خاصة شركات صناعة السيارات وذلك باعتباره أحد اهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .

 

أشارت الوزيرة الى ان المباحثات قد تناولت اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في ظل المقومات والموارد التى تتميز بها كل من مصر واليابان، لافتةً الى ان الصادرات المصرية للسوق الياباني شهدت زيادة بنسبة 76% خلال الفترة من يناير وحتى مايو من عام 2020 حيث بلغت 176 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السوق الياباني بنسبة 18% خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2020 حيث بلغت 443 مليون دولار مقابل 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

 تمثلت اهم الصادرات المصرية للسوق الياباني في السجاد والملابس الجاهزة واجهزة كهربائية وحاصلات زراعية مجففة ومحفوظة، فيما تمثلت اهم الواردات في السيارات والاجهزة والآلات الكهربائية والبلاستيك ومصنوعات من مطاط

من جانبه أكد نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين  لتنمية العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وطوكيو كى ترتقى لمستوى العلاقات السياسية التاريخية التي تربط البلدين.

وجه السفير الياباني الدعوة للحكومة المصرية ودوائر الأعمال في مصر للمشاركة بفعاليات معرض "اكسبو "2025 والذي سيقام بمدينة أوساكا اليابانية والذي من المتوقع أن يستقطب مايزيد عن 28 مليون زائر منهم 3.5 مليون زائر من خارج اليابان، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لالتقاء رجال الأعمال المصريين مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم والاتفاق على إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة

#نيفين_جامع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصناعة صناعة السيارات اليابانية برنامج إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الصناعة الاستفادة من صناعات اليابانية

أخبار تهمك

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ 43 دقيقة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

باريس سان جيرمان يشعل حربا مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعة

جوارديولا ينصح آرسنال بشأن مستقبل أرتيتا

منذ 41 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التجارة يبحث مع سفير اليابان الإعداد لزيارة شركات يابانية للقاهرة الشهر المقبل

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان بنسبة 30.5%

عمرو نصار: الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة

"الاستثمار" تعقد اجتماعا مع 25 شركة يابانية لبحث توسعاتهم في مصر

شركات يابانية: مناخ الاستثمار في مصر يشجعنا علي التوسع في استثماراتنا خلال الفترة المقبلة ​

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

10:58 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان