بول بوجبا يحسم مستقبله في مانشستر يونايتد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
بوجبا
بوجبا
وكالات
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كشف مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا عن أنه سيبقى على الأرجح في مانشستر يونايتد حتى الصيف المقبل، لأنه من الصعب إتمام صفقة باهظة في انتقالات يناير المقبل.

أقر مينو رايولا الأسبوع الماضي بأن اللاعب 27 عاماً ليس سعيداً في يونايتد، ويحتاج لتغيير الأجواء في "فترة الانتقالات المقبلة" لإحياء مسيرته، لكن بوغبا تعهد بعدها بالالتزام مع يونايتد.

وأبلغ رايولا صحيفة توتو سبورت: "أتحدث عن الصيف المقبل، من الصعب جداً على الأندية الكبرى إتمام هذا النوع من الصفقات في يناير وسنرى ما يمكن أن يحدث في الصيف".

وخاض بوجبا المنضم من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016، تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، وبدأ أساسياً 6 مرات.

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