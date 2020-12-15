باريس سان جيرمان يشعل حربا مع برشلونة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
ديباي
ديباي
الفجر الرياضي
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اشتعلت حرب برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.


كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة على دراية بمفاوضات باريس مع وكلاء ديباي قبل وبعد إصابة نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان.


وأشارت إلى أن برشلونة يحافظ أيضًا على اتصالات أسبوعية مع ممثلي ديباي، من أجل إبرام الصفقة في يناير المقبل بناء على رغبة رونالد كومان.

يذكر أن عقد ديباي مع ليون ينتهي في الصيف المقبل، لذا يحق للاعب التوقيع مجانًا مع أي نادٍ في يناير المقبل.


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