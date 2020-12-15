أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

سجلت اسعار الحديد في مصر بشكل قوي اليوم الثلاثاء استقرار ، إذا قامت عدد من الشركات العاملة في السوق بزيادة أسعارها أمس بقيمة ألف جنيه للطن.





وسجل سعر حديد عز إلى 12654 جنيه تسليم أرض المصنع ، كما زاد سعر طن الحديد بشركة الجارحي إلى 12450 جنيه تسليم ارض المصننع ، وصعد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 12550 جنيهتسليم أرض المصنع، حيث جاءت تلك الزيادات عقب ارتفاع اسعار خامت الحديد المختلفة إلى اعلي مستويتها منذ 12 عام لزيادة الطلب عليها..