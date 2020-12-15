نيمار ضد ميسي.. موعد قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري الأبطال

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
أميرة فطيم
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أقيمت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ظهر أمس الإثنين، في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية تجمع بين فريق برشلونة الإسباني بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي حيث يلتقي ليونيل ميسي قائد البارسا أمام نظيره نيمار دا سيلفا نجم البي اس جي.

وسوف تقام مباريات الذهاب في ملاعب الفرق التي صعدت في المركز الثاني من مجموعاتها، فيما ستلعب مواجهات الإياب، على ملاعب المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بباريس سان جيرمان، يوم 16 فبراير 2021، في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على أن يكون لقاء العودة يوم 10 مارس 2021.

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