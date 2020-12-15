عاجل.. مقتل نائب حاكم العاصمة الأفغانية كابل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
انفجار
انفجار
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة رويترز، بوقوع انفجار أسفر عن مقتل نائب حاكم العاصمة الأفغانية كابل.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "شينخوا"، أن سيارة مفخخة، انفجرت خارج مكتب تابع لشرطة المقاطعة، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

 

وقد لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها.

 

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