موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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أقيمت ظهر أمس الاثنين قرعة دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مواجهات نارية للبعض ومتوازنة للبعض الأخر.

وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون بسويسرا.

وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

- مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ.
- بايرن ميونخ ضد لاتسيو.
- أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي.
- ليفربول ضد لايبزيج.
- يوفنتوس ضد بورتو.
- برشلونة ضد باريس سان جيرمان.
- ريال مدريد ضد أتالانتا.
- بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره أتلانتا الإيطالي، في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلانتا في مباراة الذهاب، يوم 16 من شهر فبراير القادم، على ملعب جيويس ستاديوم في إيطاليا.

بينما ستقام مباراة العودة يوم 9 مارس القادم، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

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