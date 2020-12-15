تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه تم تحديد مدة غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة فريقه أمام ليون في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه من المتوقع أن يغيب نيمار عن باريس سان جيرمان لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نيمار في الساعات الماضية كانت مطمئة على أن يخضع لفحوصات جديدة في الـ48 ساعة المقبلة.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن نيمار لن يلعب مع باريس سان جيرمان قبل عام 2021 على أن يغيب عن مواجهة كلا من لوريان وليل وستراسبورج في بطولة الدوري الفرنسي.

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