موعد مباراة إشبيلية ودورتموند بدور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
اشبيلية ودورتموند
اشبيلية ودورتموند
محمد جمال
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أسفرت قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى أقيمت أمس بسويسرا على مواجهات قوية تُعد أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وريال مدريد وأتالانتا الإيطالي.

بينما تقرر أن يواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره إشبيلية الإسباني فى مباراة قوية فى دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء مباريات دور الـ16 دوري أبطال أوروبا كالأتي:-

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي.
لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني.
أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي الإنجليزي.
لايبزيج الألماني × ليفربول الإنجليزي.
بورتو البرتغالي × يوفنتوس الإيطالي.
برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي.
إشبيلية الإسباني × بوروسيا دورتموند الألماني.
أتالانتا الإيطالي × ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن تكون مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على أيام 9، 10، 16، 17 مارس القادم.

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